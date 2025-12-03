El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hallan a un hombre muerto con signos de violencia en un pueblo de Toledo

El fallecido tenía 67 años y ha sido encontrado en una nave de Villanueva de Alcardete

J.M.L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:34

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia en el interior de una nave agrícola de Villanueva de Alcardete (Toledo).

El fallecido tenía 67 años y, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, presentaba heridas que evidenciaban que su muerte había sido violenta.

El suceso ha causado gran conmoción en este pueblo de la comarca de La Mancha toledana de 3.000 habitantes que se dedica fundamentalmente al cultivo de la vid y que a mediados del pasado mes de noviembre vivió otro episodio que sobresaltó al municipio: las graves heridas sufridas por dos empleados municipales, de 55 y 58 años, como consecuencia de un incendio en un almacén municipal.

