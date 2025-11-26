El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista

El cadáver de la víctima fue localizado con signos de violencia en la segunda planta de su casa donde vivía con su padre, que estaba trabajando

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:24

Comenta

Apenas 24 horas después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Guardia Civil investiga en Málaga un nuevo asesinato bajo la sospecha de que se trata de un crimen machista. Una joven de 25 años ha sido encontrada muerta, con signos de violencia, en su domicilio de Campillos.

El hallazgo se produjo esta mañana. Agentes de la Benemérita acudieron a la casa de la joven, que vivía con su padre, y localizaron su cadáver en la segunda planta. El progenitor estaba trabajando en esos momentos.

Según las fuentes consultadas, el presunto autor, pareja o expareja de la víctima, ya habría sido detenido en otra provincia andaluza.

