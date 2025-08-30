El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Caroline Darian explica en una entrevista para 'The Telegraph' su ruptura con Gisèle durante el juicio a su padre Dominique Pelicot, condenado por haber violado y ofrecido a su esposa a más de 50 hombres

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Gisèle Pelicot se convirtió hace un año en una heroína del feminismo. La valentía y la entereza que mostró durante el juicio a su exmarido ... Dominique, y a los otros 50 hombres desconocidos que la violaron mientras estaba drogada y adormecida, comportaron que se hiciera mundialmente conocida. Pero como cualquier ser humano ensalzado como un ejemplo, esta jubilada francesa, de 72 años, no es perfecta y tiene su parte sombría. Cuando faltan pocos días para el aniversario del inicio de ese macro-juicio, su hija Caroline Darian ha criticado con dureza a su madre en una entrevista para The Telegraph.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  2. 2 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  3. 3 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»
  4. 4 Gijón, a por el récord de escanciado de sidra simultáneo
  5. 5 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  6. 6

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  7. 7

    «Es una mala noticia; costará mucho volver a remontar», sostiene el director de los museos
  8. 8

    El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural Leonesa
  9. 9

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  10. 10

    «Ni me acuerdo de cuándo tuve vacaciones en verano la última vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»