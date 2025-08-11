«Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
Una persecución en la estación del Casco Viejo a media mañana se salda con un joven herido por cortes y contusiones
Lunes, 11 de agosto 2025, 09:58
Un joven se lanzó a las vías del metro en la estación del Casco Viejo este domingo a mediodía. Lo hizo al escapar de otro ... que le perseguía con un arma blanca. En medio de las carreras, dos mujeres que esperaban en los andenes acabaron por los suelos. La peor parte se la llevó el chaval que estaba siendo perseguido, que acabó con una rodilla rota y cortes en una mano.
Según explicaron varios testigos presenciales del suceso minutos después de que se produjese, el chaval «llegó corriendo, y más atrás apareció otro que le perseguía». Era la una menos cuarto del mediodía. Durante la carrera «ha tirado a dos señoras», y finalmente «se ha lanzado a las vías porque el otro venía con un puñal». La caída, según los mismos medios, le habría causado una seria lesión en la rodilla, que le impidió ponerse en pie por su cuenta. Fue personal de seguridad de Metro Bilbao quien le ayudó a retirarse de las vías antes de que llegase el convoy, según informa El Correo.
Además de la lesión en la rodilla, el joven sufriría cortes en una mano por el enfrentamiento habría tenido antes de iniciar la parte final de su huida. «El del cuchillo ha escapado», apuntaron varios testigos.
Agresión
Además de lo ocurrido en el metro, el Departamento de Seguridad ha confirmado que en la noche de este sábado, sobre las 22.50 horas, un hombre ha resultado herido por una agresión en la calle Buenos Aires, en Bilbao. La víctima fue atendida por una ambulancia, pero no tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Por el momento no se han presentado denuncias ante la Ertzaintza.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.