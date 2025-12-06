Horóscopo diario domingo, 7 de diciembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este domingo, 7 de diciembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 7 de diciembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

Tauro

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Riesgo de padecer falta de hierro.

Géminis

Su pareja le hará tocar el cielo. Intente dominar la situación de caos económico actual. Posibilidades de que le asciendan. Gozará de una salud excelente.

Cáncer

Hay cierto desgaste en su relación de pareja. En cuanto al dinero, camine con pies de plomo. La impaciencia le creará problemas laborales. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Leo

Con imaginación reconquistará a la persona amada. La intuición le hará multiplicar sus ahorros. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. El reposo le aliviará de esas molestias lumbares.

Virgo

La tendencia al idealismo le lleva a sentirse mal en el amor. Tenga cuidado con los juegos de azar. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Ningún problema de salud.

Libra

Hable claro con su pareja. Trámites burocráticos retrasan el cobro de un dinero. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

Escorpio

Disfrutará de sus seres queridos. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Cuide su piel frente a los agentes externos.

Sagitario

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Utilice su dinero en algo productivo. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

Capricornio

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Estabilidad en el ámbito económico. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Acuario

Con su pareja vivirá momentos inolvidables. Oportunidad de zanjar sus deudas económicas. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Rompa con la rutina y salga a divertirse.

Piscis

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Acuda al médico de nuevo al menor síntoma que le preocupe.

