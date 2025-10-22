Horóscopo diario jueves, 23 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este jueves, 23 de octubre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C. Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 23 de octubre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

No se rinda ante los obstáculos amorosos. Mal momento para iniciar negocios desconocidos. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Atención a sus rodillas, visite al médico.

Tauro

Póngase romántico, su pareja lo necesita. Va a ganar bastante más dinero. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. Goza de una salud maravillosa.

Géminis

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Busque un trabajo más seguro. Procure tener una dieta equilibrada y duradera.

Cáncer

Emplee la imaginación en sus relaciones sentimentales. Puede ahorrar dinero gracias a los regalos que le hacen. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.

Leo

Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Virgo

Está insatisfecho con su mundo sentimental. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Podría tener problemas con sus subordinados. Sus piernas pueden sufrir retenciones y mala circulación.

Libra

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Suerte en los juegos de azar si participa con un ser querido. Su tesón y su ingenio son envidiables en el trabajo. Puede sufrir molestas jaquecas.

Escorpio

No juzgue con tanto rigor los errores de su pareja. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Oiga las recomendaciones de un compañero de trabajo. En estos momentos, su cuerpo necesita descanso.

Sagitario

Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Buen momento para solucionar temas económicos. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

Capricornio

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Acuario

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Su generosidad le hace ganar puntos con los demás. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Piscis

Casi con seguridad, tendrá una gran aventura amorosa. Administrará con acierto sus inversiones. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Temas

Horóscopo diario