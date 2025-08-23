El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una patrulla de la Policía Local de Marbella. SUR

Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga

El agente, adscrito a la plantilla de Marbella, había recibido ese mismo día la noticia de su ascenso a subinspector y estaba en las inmediaciones de la feria

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:50

Un policía local de Marbella que se encontraba fuera de servicio ha sido hospitalizado tras recibir una paliza durante el robo de un teléfono móvil en las inmediaciones del real de la Feria de Málaga. El agresor fue sorprendido en el lugar de los hechos y ya ha sido detenido.

El suceso ocurrió sobre las 2.50 horas de la madrugada de este viernes 22 de agosto en la avenida Ortega y Gasset, en uno de los laterales del Palacio de Congresos. El policía local había acudido a la Feria de Málaga, probablemente para celebrar su ascenso a subinspector, ya que se lo habían comunicado esa misma mañana.

Por el momento no ha trascendido si el agente había presenciado el robo de un móvil y fue agredido al tratar de impedirlo o si, por el contrario, en realidad fue él la víctima de la sustracción del terminal de telefonía.

Lo que sí se ha confirmado a SUR es que el ladrón lo golpeó de forma sorpresiva, propinándole un fuerte puñetazo en el rostro que le hizo caer al suelo, donde continuó dándole patadas en la cara y en el cuerpo hasta que intervino una patrulla de la Policía Local de Málaga, que redujo al agresor y lo detuvo.

El funcionario agredido fue trasladado al Hospital Clínico Universitario con una brecha en un párpado, que ha requerido puntos de sutura, y múltiples contusiones tanto en la cara como en el cuerpo.

