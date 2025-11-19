El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena

La mujer, que supuestamente se marchó del lugar, fue detenida por la Policía Local en el alojamiento donde se hospedaba

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Un hombre inglés de unos 30 años fue hospitalizado la semana pasada en estado grave al caer por un desnivel tras un empujón de su pareja durante una discusión en Benalmádena. Según han informado a este periódico distintas fuentes consultadas, la presunta responsable fue detenida por la Policía Local en el hotel donde se hospedaba.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron alertadas de un hombre que había caído desde una altura de dos metros y se encontraba en estado inconsciente. Hasta el lugar también acudieron los servicios sanitarios, que evacuaron al herido al Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico).

Si bien, debido a la gravedad del traumatismo craneoencefálico que presentaba, los facultativos evacuaron al afectado al Regional, donde estaba previsto que fuera intervenido quirúrgicamente. En este momento, se desconoce el estado en el que se encuentra.

Por su parte, la sospechosa -también de unos 30 años y procedente de Reino Unido- fue detenida por los agentes locales tras, supuestamente, propinarle a su pareja el empujón que le hizo caer y marcharse del lugar sin auxiliarlo, siempre según las fuentes. Fuentes municipales han informado de que los hechos ya están en manos de la Policía Nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  5. 5

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena

Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena