El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Imágenes de microscopía de fluorescencia basada en hoja de luz del cerebro de un ratón (der.) 12 horas después haber sido tratado con nanopartículas, comparado con otro de control (izq.). Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones

Un tratamiento de nanopartículas, que no actúa sobre las neuronas y sí en la barrera que separa al cerebro del flujo sanguíneo, restaura la función cerebral dañada en roedores

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 07:19

Comenta

¿Puede un ratón de 18 meses, equivalente a los 90 años humanos, con deterioro cognitivo similar al alzhéimer recuperar sus funciones cerebrales como si ... fuera joven? Una investigación dirigida por científicos españoles responde que sí. Los científicos comenzaron a tratar al animal cuando tenía doce meses (60 años de una persona) con nanopartículas y a los seis meses «el resultado fue impresionante. El animal había recuperado el comportamiento de un ratón sano», asegura un comunicado del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (Ibec), sobre los «efectos terapéuticos» del tratamiento ensayado para el deterioro de memoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  6. 6 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  7. 7 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  10. 10

    Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones

Un innovador estudio codirigido en España logra parar y revertir el alzhéimer en ratones