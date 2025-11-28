«Invertir en igualdad es crear riqueza para la empresa y para la sociedad» Leticia Bilbao, María Rivas y Salomé González reivindicaron la necesidad de un papel más activo de las mujeres en el mundo laboral

Susana D. Tejedor Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La necesidad de invertir en igualdad para construir una sociedad más próspera y proporcionar mayor riqueza empresarial, así como la concienciación acerca de esta premisa fueron algunas opiniones vertidas en la mesa redonda 'El valor de la igualdad en la empresa: aprendizaje, liderazgo y transformación', moderada por la periodista Elena Reales, y en la que participaron Leticia Bilbao Cuesta, directora del Área de Desarrollo Empresarial de Fade; María Rivas Ardisana, jefa de recursos humanos en el grupo Isastur, y Salomé González Valea, directora de Recursos Humanos en Gonvarri Metal Structures&Gonvarri Solar Steel. En la Federación Asturiana de Empresarios, Fade, desde hace años se trabaja en igualdad, aseguró Leticia Bilbao, que habló de la creación en 2021 de una figura pionera: agentes delegados en igualdad. «Su objetivo es orientar e informar a las empresas sobre cuáles son las obligaciones respecto a la igualdad», una figura, dijo, «muy bien acogida» por el tejido empresarial, en general. 'Los ángeles de la igualdad', los denominó María Rivas, que relató que el 90% de la plantilla en Isastur está compuesta por hombres y, aunque ya existía una concienciación acerca de la igualdad, les faltaba un registro y una forma. El paso de algo obligatorio a crear una cultura de mujeres de acero, «que se sientan embajadoras no solo en Gonvarri sino hacia fuera, forma parte del plan de esta empresa», aseguró Salomé González, que dijo que han desarrollado «el sentido de pertenencia y compromiso».

También potenciar las vocaciones es otra de las preocupaciones en sectores que están muy masculinizados. «Hay que romper barreras culturales», opinó González, ya que, matizó Rivas, «las mujeres no necesitan más formación que los hombres», pero «es muy diferenciadora la forma de liderar de hombres y mujeres, ya que la forma de hacerlo de éstas es más humano», afirmó Bilbao.

Y es que si algo quedó claro en la charla es que «invertir en igualdad es crear riqueza para la empresa pero también para la sociedad» porque «el talento no tiene género y existe una conciencia que es necesario desarrollarla», a juicio de María Rivas. Ello significa, en esencia, que «invertir en diversidad es invertir en talento» y «en entornos diversos se trabaja más a gusto», aseguran estas tres mujeres empresarias.

Cree Leticia Bilbao que «cuando consigamos que se asuma que la igualdad sirve para crear riqueza habremos dado un paso importante».

La directora de recursos humanos de Gonvarri insistió en la importancia de que las mujeres tengan seguridad en sí mismas en el terreno laboral. «Pueden hacer lo mismo que los hombres o incluso más, deben de tener confianza en ellas y en su capacidad». Eso, según María Rivas, para las empresas es muy importante y «hay que poner las cosas bajo ese prisma».

Temas

Futuro en Femenino