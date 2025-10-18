El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista de una patrulla en el lugar de los hechos. E. C.

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Los hechos se produjeron en la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño

Alba Peláez

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Una mujer está siendo investigada por un delito de abandono de menores y su bebé ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento ... de Bilbao, según han confirmado portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en el barrio de Santutxu cuando a la acusada, siempre según la versión de testigos presenciales, «se le cayó al suelo» el menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  3. 3 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  6. 6 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  7. 7 Agenda: todos los lugares a los que acudirá la Familia Real en Asturias durante los Premios Princesa
  8. 8

    Barbón, en la manifestación contra el peaje: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»
  9. 9

    Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer
  10. 10 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu