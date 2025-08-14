El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jaime Aparicio, tercera víctima mortal en España por los incendios forestales

Uno de los heridos que permanecía ingresado en estado crítico se ha convertido en el segundo fallecido en León

I. Santos

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:50

Tercer fallecido en España por los incendios forestales. Y segunda víctima mortal en León. Este jueves, 14 de agosto, ha perdido la vida uno de ... los heridos que se encontraba en la UCI en estado crítico. Según ha podido saber este medio, el fallecido es Jaime Aparicio Vidales, de 37 años.

