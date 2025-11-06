El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF) preparan una trampa para osos en Kazuno, prefectura de Akita. Reuters

Japón despliega al Ejército para contener una oleada de ataques de osos que ha matado a 12 personas

Las Fuerzas de Autodefensa instalan trampas y apoyan a los cazadores locales ante el aumento de encuentros mortales en una región montañosa y de población envejecida

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

Japón ha movilizado a tropas de las Fuerzas de Autodefensa Terrestre (GSDF) en la prefectura de Akita, en el norte del país, para frenar una ... escalada de ataques de osos que ha sembrado el terror entre los residentes. Los animales, principalmente osos pardos y asiáticos negros, han sido avistados cerca de escuelas, estaciones de tren, supermercados y hasta un balneario de aguas termales, en vísperas de la temporada de hibernación. Desde abril, más de 100 personas han resultado heridas y al menos 12 han muerto en ataques de osos en todo Japón, según el Ministerio de Medio Ambiente. En Akita se registraron más de 50 agresiones desde mayo, incluyendo cuatro fallecidos.

