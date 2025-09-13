El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El matrimonio rescatado de morir ahogado en Ubiarco en una foto del pasado sábado donde se aprecia la playa de Tagle, junto a la de Ubiarco. DM

«José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

El matrimonio rescatado de morir ahogado en la playa de Santa Justa, en Ubiarco, agradece la intervención del ertzaina que se tiró al mar a por ellos el pasado sábado

Elena Tresgallo

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:12

«Qué te puedo decir, que si no está José ese día allí no salimos y mi mujer se muere», explica con la emoción y ... atragantando sus palabras, Joaquín C., el hombre catalán de 79 años que, junto a su esposa, la gallega Olga S. (de 67 años), fueron rescatados de una muerte segura el pasado sábado, 6 de septiembre, gracias a que un ertzaina, fuera de servicio, arriesgó su vida para sacarlos del mar en la playa de Santa Justa en Ubiarco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre
  7. 7 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  8. 8 Muere Juan Mesa, gerente del Real Oviedo en la última década dorada en Primera División
  9. 9

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  10. 10

    El acusado de intentar matar a su mujer en Grado reconoce los hechos: «Estoy arrepentido, nunca supe lo que hice»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

«José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»