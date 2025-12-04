El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
Imagen de archivo de la Policía Nacional. PN

Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Málaga

El arrestado supuestamente amenazó a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones e incluso trató de arrebatar el arma reglamentaria a uno de ellos

María José Díaz Alcalá

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:08

Comenta

Un joven de 22 años ha sido detenido por la Policía Nacional por supuestamente apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Portada Alta. El supuesto agresor, que protagonizó un forcejeo con los agentes, los habría amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones y tratado, incluso, de arrebatarles el arma reglamentaria.

Ocurrió en una vivienda de la capital malagueña este lunes 1 de noviembre, por la tarde, cuando efectivos de la Policía Nacional fueron alertados de un presunto ataque de un joven a la pareja de su madre. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima ensangrentada y tendida en la cama.

Según fuentes cercanas consultadas por este periódico, el agresor, que también se encontraba en la vivienda, supuestamente amenazó a los policías con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y trató de agredirlos.

Tras un intenso forcejeo en el que el sospechoso habría incluso intentado quitarle a uno de los agentes su arma reglamentaria, los efectivos lograron reducirlo y proceder a su detención por su presunta responsabilidad en un delito de violencia doméstica.

Por su parte, la víctima, un hombre de 54 años, tuvo que ser atendida por los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, aunque, según las fuentes, no fue necesario su traslado a un hospital, pues, aunque las lesiones que presentaban sangraban abundantemente, eran superficiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Málaga

Un joven de 22 años es detenido por apuñalar con un destornillador a su padrastro en un piso de Málaga