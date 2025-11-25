Los jóvenes son los españoles menos concienciados contra la violencia de género Un 11% de los varones de 16 a 21 años no ve agresión en forzar a su novia para tener sexo y un 14% ve normal amenazarla o golpearla

Martes, 25 de noviembre 2025

Los varones jóvenes, los que están entre los 16 y los 21 años, quienes pueblan los institutos, los primeros empleos y los campus universitarios, son los españoles menos concienciados con la violencia de género y con la necesidad de combatirla. Es la conclusión más llamativa del macroestudio sobre esta lacra realizado por sexto año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias y alimentado con las entrevistas a 6.000 ciudadanos de todo el país.

El aumento de la violencia con novias o exnovias entre los jóvenes españoles es una tendencia preocupante que ya han apuntado otros trabajos recientes. De acuerdo con las respuestas a este estudio, un 11% de este grupo de varones cree que no es violencia obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales; un 14% no piensa que empujar o golpear a tu novia tras una discusión sea maltrato y este mismo porcentaje no cree que amenazar a su compañera sea violencia de género. En los tres casos los jóvenes que justifican la violencia machista en la pareja son más del doble que las chicas de esa misma edad y un 50% más que la población general.

La mayoría explica esta deriva por el acceso precoz y generalizado a la pornografía y a las redes sociales

El estudio aporta dos posibles factores que estarían contribuyendo a una juventud maltratadora. En primer lugar, el 55% de los encuestados cree que se debe al fácil, abundante y generalizado acceso precoz de los menores a contenidos sexuales que distorsionan la realidad, como la pornografía. Un porcentaje similar, el 51%, culpa a los contenidos que circulan en las redes sociales y los mensajes de internet.

De hecho, el trabajo apunta a que las redes sociales y las pantallas conectadas se han convertido, sobre todo entre los jóvenes, en uno de los principales mecanismos de control y manipulación utilizados por los maltratadores. Un 83% de los españoles opina que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta para controlar, coaccionar y amenazar a las víctimas y un 92% piensa que algunos contenidos que circulan en las redes sociales contribuyen a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes.

Por eso hay un consenso mayoritario sobre la necesidad de ejercer un mayor control en la navegación de los menores. El 80% de los encuestados está a favor del pasaporte digital (un riguroso sistema de acceso por edad) y el 71% apoya que el control parental venga instalado por defecto en todos los dispositivos electrónicos.

Alto maltrato económico

Si se miran los datos de la población española de todas las edades, dos de cada tres ciudadanos consideran que la violencia de género es algo «inaceptable», lo que apunta a una concienciación en aumento (dos puntos más que hace cinco años), que llega al 90% entre las mujeres, pero aún así uno de cada cinco encuestados no cree que la violencia de género sea un problema social grave y uno de cada diez varones defiende que la violencia de género es inevitable.

Esta justificación de la lacra es aún más clara si lo que se aborda es la violencia de género económica. Uno de cada cuatro españoles (el 25%) no considera que poner dificultades a la pareja para trabajar o estudiar sea maltrato y para uno de cada cinco (21%) el control económico o de horarios tampoco lo sería, con proporciones siempre mucho más altas entre los varones.

Sobre las dimensiones de la violencia de género en España, un 43% piensa que hay más volumen de maltrato que en años anteriores y el 45% de los españoles y el 53% de las españolas conoce a alguna víctima en su entorno familiar o social.

La mayor parte de la población, tres de cada cuatro (un 75%), afirma que actuaría en caso de ser testigo de una agresión. Sin embargo, a la hora de la verdad, este compromiso no se da habitualmente, como lo demuestra que el número de denuncias por maltrato puestas por familiares o amigos y compañeros de la víctima no llegue ni al 2,5%.

El miedo a denunciar

La infradenuncia en esta lacra es altísima en España. Un año con otro los casos que se comunican a las autoridades o los servicios sociales no pasan del 20% del total. Entre los motivos que apuntan para no denunciar, cuatro de cada cinco mujeres (80%) citan al miedo como la principal razón, seguido de la protección de los hijos (57%).

La orden de alejamiento, junto con el teléfono de denuncia (016) y la ayuda psicológica son las tres medidas más conocidas en esta lucha tanto por los hombres como por las mujeres. La orden de alejamiento es la medida de apoyo a las víctimas más conocida y ha ido ganando peso desde 2020 con respecto a la ayuda psicológica, que es la segunda.