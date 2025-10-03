Kike Figaredo se reúne con el Papa: «Me impresionó su empatía con la gente sencilla» Viajó al Vaticano con 18 personas de su parroquia: «Es la primera vez que una delegación de Camboya viene a Roma en el Jubileo a visitar al Papa»

Kike Figaredo, el asturiano que ejerce como prefecto apostólico de Camboya, el país en el que ha hecho de la solidaridad y ayuda al próximo bandera, fue recibido en la audiencia general del miércoles por el Papa León XIV y ayer de nuevo en audienciaen privada en el Vaticano.

El jesuita gijonés se halla en Roma, desde donde relataba así su cita con el Papa, a la que no acudió solo, sino en compañía de un grupo de 18 personas en su mayoría de la parroquia de Chomnaom. «Es un grupo muy variado, pero todos pertenecientes a la Prefectura Apóstolica de Battambang. Que sepamos, es la primera vez en la historia que una delegación de Camboya viene a Roma en el Año del Jubileo a visitar al Papa», afirma.

Además de la audiencia general, tuvo oportunidad de mantener una cita privada con el obispo de Roma. «Conversamos durante 45 minutos sobre la misión en Camboya, la situación de la Iglesia y también la realidad del país», cuenta Figaredo, para quien «el Papa, como misionero, conoce muy bien la vida de misión. Tiene una sensibilidad muy especial y entiende perfectamente las dificultades, pero también las alegrías». Subraya el jesuita que escucha con atención, hace preguntas inteligentes y transmite cercanía: «Me impresionó su capacidad de empatía con los sentimientos de la gente sencilla y con nuestra labor pastoral».

Para el gijonés fue una «una conversación estupenda, de gran entendimiento, en la que me he sentido muy acogido, fortalecido en la misión y alentado a seguir adelante». Durante la audiencia, le entregó cuatro regalos: una pequeña escultura del rostro de Carlo Acutis realizada por jóvenes con discapacidad de Battambang; una imagen de la Virgen del Amor Inclusivo; una jirafa, como símbolo de la alegría, la visión a largo plazo y la sabiduría, y un kromá (pañuelo camboyano) con la inscripción 'La alegría del Señor es nuestra fortaleza', elaborado en los telares de su comunidad.

