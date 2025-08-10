El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una muestra de las muñecas chinas que arrasan. Adobe Stock

Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Fenómeno viral ·

'Influencers', 'tiktokers' y famosos convierten una pequeña muñeca china en un objeto de culto que alimenta la reventa y las falsificaciones

Izaskun Errazti

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:13

La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar». La reflexión que Forest Gump compartía con una mujer ... mientras ambos esperaban al autobús vale para los Labubus, los famosos muñecos llavero creados por la empresa china Pop Mart que se han convertido en todo un fenómeno friki y encierran parte de su atractivo en una caja sorpresa. Con apenas quince centímetros de altura y una estética de anime, son una suerte de duendecillos peludos, con nueve dientes puntiagudos, sonrisa traviesa y orejas tiesas que hacen las delicias de los coleccionistas. Todos hembras y de buen corazón, pertenecen a una tribu llamada The Monsters y constituyen los últimos de una larga estirpe de icónicos personajes coleccionables originarios de Asia, como Hello Kitty, Sonny Angel y Gudetama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  4. 4

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  5. 5 Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo
  6. 6 Los Secretos prenden la llama en Poniente
  7. 7 Consulta la clasificación completa del Descenso Internacional del Sella 2025
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9 Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella
  10. 10 Los ganadores del Descenso del Sella 2025: «La emoción de este triunfo no se puede describir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Labubu, la última &#039;epidemia&#039; que vino de China