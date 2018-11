'Lecturas' asegura que la infanta Cristina prepara su divorcio de Iñaki Urdangarin El abogado de la ex duquesa Miquel Roca ha querido desmentir esta noticia EL COMERCIO Gijón Miércoles, 7 noviembre 2018, 18:12

Según informa este miércoles la revista 'Lecturas', la infanta Cristina está preparando su separación de Iñaki Urdarganrín, el que ha sido su esposo durante 21 años y con el que tiene cuatro hijos. La situación entre Cristina y su marido sería muy distante.

¡Bombazo! 💣 La infanta Cristina prepara su divorcio inminentemente 😮 Todos los detalles, en exclusiva, en 'Lecturas' 🏃‍♂️🏃‍♀️ pic.twitter.com/Tm0NeM0WcV — Lecturas (@Lecturas) 7 de noviembre de 2018

La información, firmada por la periodista Pilar Eyre, asegura que la hermana del rey Felipe habría aprovechado su estancia en España para celebrar el cumpleaños de su madre, la reina Sofía, para visitar a un abogado experto en divorcios.

Sin embargo, poco después de ser publicada esta información, el abogado de la ex duquesa Miquel Roca ha querido desmentir esta noticia para la revista 'Semana'. «La noticia es falsa, y no tengo nada mas que declarar. No haremos ningún comunicado», sentenció Roca.