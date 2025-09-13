El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock

El lento camino hacia la paz

G. E.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:01

El proceso hacia un acuerdo se sintetiza en cuatro fases, según la experiencia de Jordi Urgell, miembro de la Escola de Cultura de Pau. La ... primera tiene carácter exploratorio. «Las partes tantean la disposición de las rivales para resolver el conflicto mediante el diálogo», explica y advierte que esta etapa de tanteo puede ser muy compleja y larga. «Porque hay que calibrar la sinceridad y cerciorarse de que no se trata de una estrategia táctica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  6. 6 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre
  7. 7

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  8. 8

    Un consultorio «de primer nivel» para saldar «una deuda» con el barrio de Nuevo Roces, en Gijón
  9. 9 Un fin de semana de mucha música, historia y cerveza en Asturias
  10. 10

    El acusado de intentar matar a su mujer en Grado reconoce los hechos: «Estoy arrepentido, nunca supe lo que hice»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El lento camino hacia la paz

El lento camino hacia la paz