Leonor y Sofía, juntas de nuevo El desfile del 12 de Octubre fue el lugar de su reencuentro, última aparición pública antes de viajar a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias

Inés Barea Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 20:57

A medida que van creciendo, las hijas de los Reyes van tomando caminos separados y sus agendas pocas veces les permiten compartir momentos de cara al público. Y menos ahora, cuando la Princesa Leonor se encuentra completamente entregada a su formación militar y la Infanta Sofía acaba de comenzar sus estudios universitarios en el Forward College de Lisboa.

Se las pudo ver compartiendo gestos y complicidad durante el desfile del Día de la Hispanidad, que desde el año 2020 no reunía a los cuatro miembros de la Familia Real, pues desde entonces alguna de las hijas de los Reyes se encontraba estudiando fuera. La próxima ocasión en la que se junten será, casi con total seguridad, por los Premios Princesa de Asturias en Oviedo y la visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025, los días 24 y 25 de este mismo mes, aunque todavía no está claro si la Infanta podrá hacer un hueco en sus compromisos académicos para acompañar a su hermana. Sería la primera vez que no asista a este acto, pues hasta ahora, Asturias ha sido siempre una prioridad en su calendario.

Su presencia en el Desfile de las Fuerzas Armadas ha dejado ver algunas de las diferencias que la evolución de sus papeles en la Casa Real van sacando a relucir. La primera, la más obvia: sus vestimentas. La Princesa Leonor ha llevado el uniforme de gala de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde cursa en estos momentos el último año de su formación militar. Esta ha sido la tónica desde que comenzase su instrucción castrense, pues en 2023, cuando estudiaba en la Academia General Militar de Zaragoza, estrenó el traje del Ejército del Aire, y el pasado año hizo lo propio con el uniforme de la Armada, pues se encontraba entonces en Escuela Naval Militar de Marín. Al contrario que su padre, que se vistió de civil tras finalizar la ceremonia, Leonor mantuvo todo el día, como ya es costumbre, el uniforme castrense.

Doña Sofía, al tener que decidir sobre su futuro, no ha querido seguir los pasos de su hermana y el Rey y carece, por tanto, de formación militar. Su vestimenta ayer seguía la línea de su estilo habitual, sobrio y apropiado para la ocasión, luciendo un vestido de lunares de Carolina Herrera que camufló, al principio, con un abrigo capa, y acompañó con unos sencillos zapatos planos de punta cerrada.

Pero también era un día importante para ella, pues fue su primera vez participando en la recepción posterior al desfile. Ya en la Casa Real, durante el besamanos, se pudo ver a las hermanas juntas; hasta entonces, prácticamente en todo momento, doña Leonor se había situado a la derecha de su padre ejerciendo de heredera, acompañándole a realizar la ofrenda floral y pasando revista junto a él a las tropas de las Fuerzas Armadas. Ambas retoman sus agendas por separado, pero lo hacen después de dejar ver la cercanía y naturalidad que mantienen a pesar de la distancia.