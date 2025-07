Mago de Oz y el polémico mensaje de su guitarrista en un concierto en Asturias

S. V. Sábado, 19 de julio 2025, 19:10 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Mago de Oz es tendencia ahora, pero quizás no por algo que ellos querrían. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que el guitarrista de la banda sorprende lanzando todo tipo de improperios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el concierto que celebraron en Llanera a principios de mes, enmarcado en la programación de los Exconxuraos.

El guitarrista Víctor de Andrés hizo alusión a los escándalos de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Y soltó unas cuentas perlas: «Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia, da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas».

Al músico se le fue calentando cada vez más el pico e incluso se metió con la representante de España en Eurovisión, Melody. «Estamos muy indignados, nosotros no somos Melody, nosotros le echamos dos pelotas», afirmaba. «¡Sánchez me cago en tus muertos, retuitéame esta mierda, gilipollas! ¡Que lo retuitee alguien, quiero ser famoso otra vez!», añadía antes de que parte del público comenzara a corear consignas contra el presidente nacional.

La reacción de otros miembros de la banda

Tras la polémica surgida y la viralización del vídeo otro miembro de la banda Mago de Oz ha querido desmarcarse de su compañero con un mensaje público. Se trata de Jorge Salán, también guitarrista. «Respecto a la que se ha liado con el vídeo. Yo no apoyo ese tipo de discursos, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Los que habéis seguido mi carrera sabéis los mensajes que siempre he dado a través de mis letras, mi guitarra y mi música«, compartió.

