María Luisa Carcedo: «Es un paso de gigante»

María Luisa Carcedo, junto a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, enferma terminal de ELA, y le prometió no rendirse hasta ver esta ley. «María José, lo hemos conseguido», fue ayer su mensaje.

A. VILLACORTA OVIEDO. Viernes, 18 de diciembre 2020, 02:43

«Como en una nube» seguía anoche María Luisa Carcedo en la jornada en la que hizo historia y en la que se acordó, especialmente, «de toda esa gente que peleó tanto» para lograr una ley que garantizase el derecho a morir con la misma dignidad con la que vivieron. Ramón Sampedro, Ramona Maneiro, Ángel Hernández, María José Carrasco...

«Es un paso de gigante», aseguró la ponente de la iniciativa socialista para la regulación de la eutanasia aprobada por el pleno del Congreso, que subrayó que asistimos al establecimiento de «un nuevo derecho civil, un derecho que nos hace libres y que emana del concepto de libertad individual asentado en la democracia».

Carcedo denunció también que, cada vez que el hemiciclo aborda la consagración de un nuevo derecho, «la derecha se enzarza en unas batallas apocalípticas y en unas broncas monumentales», a pesar de lo cual, «pasado un tiempo, se asume. Y, pasado un poco más de tiempo, se practica» ese nuevo avance.

«Esa es la tónica general de cualquier derecho que se trae a esta Cámara», apostilló sobre la actitud de partidos como PP y Vox, que votaron en contra y cuyas alocuciones se esperaba, confesó a EL COMERCIO: «El PP hizo exactamente el mismo discurso que había hecho en todos los debates. Y también el de Vox era esperable: a lo bestia. El que me sentó fatal fue el de UPN. No se puede decir que a la persona que se quiere suicidar, en lugar de rescatarla, la tiramos por la torre. No se puede ofender y soltar barbaridades de esa manera por respeto a la gente que sufre».

La exministra de Sanidad hizo mención también a los sondeos de opinión que otorgan a este nuevo derecho un apoyo de un 84% de la población, «sin olvidar al millón de firmas que se recogieron a favor de la regulación». Así que, a su juicio, el paso dado ayer representa «avanzar en el estado social y democrático de derecho de la Constitución».

«Hoy es un día importante para las personas que sufren o sufrieron, y para los familiares que padecieron con impotencia el dolor de sus familiares», concluyó Carcedo, para quien esta ley versa sobre la condición humana, «que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte», y «nadie puede obligar a otra persona a alargar la vida con sufrimiento». Así que «humanidad, empatía y compasión en el significado de ponernos en el lugar del que sufre: de eso es de lo que va esta ley», dijo antes de subrayar el carácter «absolutamente garantista» de la norma, que establece un mecanism para el paciente que se encuentre en una situación de sufrimiento irreversible y de imposible cura pueda adoptar «una decisión exclusivamente autónoma» sobre su vida.

«En los discursos que oímos parece que el Estado impone, que el Estado obliga», denunció. «No. Es la persona quien elige», zanjó la asturiana, ovacionada por su partido y que protagonizó una anécdota cuando la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, se dirigió a ella para informarle de que, si quería, podía «quitarse la mascarilla», a lo que respondió que no «por pura precaución. Llevábamos un montón de tiempo en un sitio cerrado».