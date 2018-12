Las mejores frases para felicitar esta Nochevieja vía WhatsApp Mensajes serios y tradicionales, otros subidos de tono para declararse, montajes con algunos de los virales que deja 2018 o frases más divertidas son algunas propuestas para escapar de lo obvio EL COMERCIO Gijón Lunes, 31 diciembre 2018, 14:35

Como cada año desde hace varios ya, la mayoría de españoles felicitan la Nochevieja y el Año Nuevo a través de aplicaciones de mensajería instantánea, normalmente desde WhatsApp que es la más popular; la «app» que, para todos los efectos, todo el mundo tiene. Así que para entrar en el 2019 con ilusión, con ganas y de manera un tanto más original que mandar el clásico mensaje de «Feliz Año», aquí van unas cuantas propuestas para todo tipo de gustos.

Acompañar tu mensaje de felicitación con alguna de las imágenes o «memes» que han hecho furor en las redes sociales a lo largo de 2018. Hay muchos y muy variados. Uno de los más recordados es el Happy Party Gnome, un simpático baile de un gnomo vestido con el recordado bañador de Borat que se hizo viral desde el estreno de la película «Sherlock Gnomes». Sí, porque tú lo vales.

Otro de los virales del año tiene a Míriam Saavedra, ganadora del programa «Gran Hermano VIP», como protagonista. La «celebrity» vivió su particular culebrón y este «meme» lo constata: esta fue la cara de su expareja Carlos Lozano cuando quiso sorprenderla a su salida. Si añades esta animación junto con una frase divertida puedes hacer reír a la otra persona. Siempre que sepa, por supuesto, quién es esta mujer, que si no se quedará con cara de vaca lechera.

La campaña electoral en Andalucía también dio mucho juego, que puede servir de Christmas - EFE

Pero para hacerse el gracioso en estas fechas también se puede recurrir a algunas frases simpáticas, aunque hay que extremar las precauciones por lo que se dice. O, si te gusta la política, aquí va una que te define: «Detenido el alcalde y otros tantos políticos del Portal de Belén por recalificarlo. Y los Reyes Magos también están implicados. El Niño Jesús al final nacerá en un chalet. Papá Noel se presenta como fiscal. ¡Feliz 2019!».

Una muy socorrida para poder mandarla a través de WhatsApp puede ser «Los renos, los enanos, los pastores del belén, la mula, el buey, la virgen maría, San José, el niño Jesús, los primos, los sobrinos y yo te deseamos: ¡Feliz año nuevo!» o «Esta noche manifestación en la Puerta del Sol. Lleva doce uvas. ¡Pásalo! ¡Feliz Año Nuevo!».

Si no, se puede optar por otra más seria: «Hoy deposité 365 días de buena suerte, alegría y felicidad en tu cuenta número 2019. Que te sean de provecho ¡Feliz año nuevo!». Esta bien vale si eres economista, evidentemente, como esta otra: «No se si guardarte en un banco, porque vales mucho, en la nevera porque eres la leche, o en una isla porque eres un tesoro. ¡Feliz Año 2019». Así todo queda en casa.

Aunque si lo que prefieres es mostrar tu cariño hacia la otra persona se puede deslizar sibilínamente otras más directas: «En este año no me han crecido las alas para ir al cielo y abrazarte una vez más, pero desde aquí solo te puedo desear un feliz año 2019» o «En estas fechas quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento: yo no entro por la pantalla. ¡Feliz 2019!».

Si estás intentando conquistar a una persona, esta puede ser el momento oportuno: «Me han contado que del cielo se escapó un ángel, tranquila no diré donde estás. Feliz año nuevo 2019». Sí, es muy pastelosa como esta otra que igual cuela: «Si esta Nochevieja te meten en un saco... ¡no temas! Es que este año te he pedido como regalo de Reyes!!».

Lo clásico y tradicional también vende, por supuesto. Y esas hay un porrón: «Cuando la vida te dé mil razones para llorar solo demuéstrale que tienes mil y una para seguir soñando. Haz tus sueños realidad. Feliz año 2019», «Que el camino que has elegido te lleve a lo más alto de la montaña del éxito. Que las sorpresas y experiencias sean más que bienvenidas» o «Como todos los años te deseo felicidad, salud, dinero, paz y todo lo que estés necesitando. Si faltó algo y no lo encuentras búscalo en Google». Otra opción: «¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Eres capaz de contarlas? Pues multiplica su número por infinito y hallarás como resultado la cantidad de felicidad que te deseo para este nuevo año». No sorprenderás pero es muy afectuosa, que es lo que importa.

El viral del doble Spiderman también puede ser útil para añadir una felicitación.

Una que se ha utilizado desde hace varios años, sobre todo, entre personas que no suelen verse muy a menudo es: «Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho y recibe mi abrazo desde la distancia al comienzo de 2019». O si no, ahí va un para personas positivas: «Doce meses, cuatro estaciones, un corazón alegre y unos ojos soñadores. ¡Feliz Año Nuevo!». Y te apuntas un tanto. «Son tantos los excesos que bien haríamos en poner en aviso al hígado. Pero mucho cuidado porque enero llega siempre y arrancarán los remordimientos. Todo con mesura».

Y si no, siempre se puede recurrir a la cantante Rosalía, uno de los fenómenos musicales del año, para añadir a esta imagen viral un divertido texto de Feliz Año 2019.