Dona su paga extra para que coman un centenar de vecinos Las raciones las ha distribuido Cruz Roja a través de un restaurante José Ángel Perona Navarro J.M.L. Ciudad Real Viernes, 18 diciembre 2020, 13:25

Se llama José Ángel Perona Navarro. Apenas cobra mil euros al mes trabajando para Dornier, la empresa que regula los aparcamientos en Tomelloso (Ciudad Real) pero esta Navidad ha decidido destinar los 800 euros de su paga extra para proporcionar una comida a 110 vecinos de su localidad. Lo ha hecho a través del bar restaurante «El Quinto Pecado», de Tomelloso, municipio de 36.000 habitantes, que al inicio de la actual pandemia llegó a ser conocido como «la Wuhan de La Mancha» por el elevado número de casos que registró y los 76 ancianos fallecidos por la Covid en una de sus residencias.

José Ángel, que contrajo y superó la Covid, decidió ayudar a las familias que peor lo están pasando en estas navidades encargando a este bar los 110 menús que incluían tortillas, carne, tomate, pan, agua, fruta y un cartón de leche.

Después ha sido Cruz Roja, organización en la que José Ángel fue voluntario hace años cuando se quedó en el paro, la que ha seleccionado a las familias más necesitadas entregándoles un vale por cada menú. «Mi mujer también trabaja y pensamos destinar mi paga extra para ayudar a la gente. Pienso que si nos sobra un poquito hay que ayudar a los demás y si tuviésemos más dinero haríamos más», explica este vecino solidario que también colabora cada año con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

José Ángel no se siente un héroe, como ya le llaman algunos vecinos, «porque he hecho algo normal». «Muchos me han felicitado y también mi empresa, pero creo que no he hecho nada extraordinario y ojalá más gente imitara mi gesto», asegura.

Ayudar a la hostelería

Con esta acción este trabajador mileurista también ha querido «echar una mano a un establecimiento de hostelería, que también llevan meses pasándolo mal» pagándole los menús. Por eso, José Ángel anima a encargar las cenas y comidas de Navidad de este año a bares y restaurantes «porque será una ayuda para ellos y una inyección económica en estas fechas».