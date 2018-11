Ánder Ázcarate: «Ahora los ministros duran tres días» Ánder Azcárate, a las puertas del Hotel de la Reconquista, su principal base de operaciones. / ALEX PIÑA El cazautógrafos más famoso de España tiene en su poder más de 8.000 fotografías y firmas con las que no negocia, aunque podría AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Domingo, 25 noviembre 2018, 05:19

A Ánder Ázcarate (Bilbao, 1973) en el cole lo llamaban 'Pirita', porque empezó coleccionando minerales. Pero eso pasó a la historia cuando, en 1987, decidió pedir su primer «autógrafo serio» a Josep Carreras. Desde entonces, este vasco llegado a Asturias cuando apenas gateaba y con domicilio en La Fresneda ha reunido una de las colecciones de fotos y firmas más importante de España. Más de 8.000 trofeos que conserva en álbumes y que ahora anda digitalizando y enseña en una tablet, en carpetas temáticas donde aparecen grupos y escenarios improbables: desde Revilla con Alberto de Mónaco a Cayetano de Alba con Víctor Manuel o a Cascos con Carrillo, pasando por «Richard Gere en la iglesia del Padre Ángel en Madrid». Y, en todas, Ánder. Con Lenny Kravitz, con las Koplowitz, con Pelé, con Amancio Ortega, con Iggy Pop. Empezó con una cámara «de revelar» y ahora el móvil y la tecnología mandan. En ellas se los ve envejecer («en la última, Julio Iglesias está mayor») y cambiar de pareja («a Vargas Llosa lo tengo con Patricia y con Isabel Preysler»). Llegó a tener un patrocinador -una conocida bombonería- y los Princesa son su principal caladero, pero también se desplaza a otras citas como el FICX si el personaje lo merece. En la carpeta de 'Fallecidos' conviven sin problemas Blas Piñar y Carmina Ordóñez.

-¿Tiene alguna foto favorita?

-Hay varias. Una es la que me hice con Mandela. Era un personaje muy carismático. También me hace mucha ilusión la de Michael Jordan, que hice en Valencia gracias a la mediación de Severiano Ballesteros.

-Sé que no le gustan los 'selfis'.

-Es que los hago fatal. No soy muy manitas. Prefiero que me las hagan.

Porque, además, tiene un grupo de colaboradores.

-Sí. Son amigos que van conmigo. Y, si hay que ir a Madrid o a San Sebastián, compartimos gastos.

-También sé que tiene una red de espías que le chivan donde están los VIPS y que algún paparazzi lo llama para preguntar su ubicación.

-Es gente de hoteles, de restauranes... Como ya me conocen, me avisan. Y, como los periodistas también andan en el tema, estamos en contacto.

-¿Cuál fue la que más le costó?

-De las que más, la de Luis Miguel. Se hospedaba en el Hotel de la Reconquista y fíjate si era complicado que, para ir a un solarium que está en la acera de enfrente, iba en coche. Al final, cuando volvía de un ensayo a las dos de la mañana, me escuchó decir que era un Dios de bolsillo y mandó a alguien a buscarme. Otro complicado fue Shimon Peres, porque llevaba mucho séquito. También el turco, Erdogan, y el de Pakistán, Pervez Musharraf.

-Scorsese también se lo puso complicado estos premios.

-Estuvo escondido porque la mujer estaba enferma, pero lo conseguí. Todo lo contrario que Woody Allen.

-¿Y la más fácil?

-Rania de Jordania. Me enteré que estaba en el Reina Sofía, fui y como quien pilla al concejal de un pueblo.

-¿Españolas?

-Sara Montiel. Dejaba entrar a todo el mundo a su casa. Picabas al timbre y te decía: «Vuelve dentro de media hora». Se arreglaba y a la media hora subías y te invitaba a una Coca-Cola en el salón. Fuimos dos veces. A Lola Flores le di una caricatura suya para que me la firmase y me dijo: «Uy, qué fea estoy». Y se pintó pelo.

-¿Papas?

-De momento, ninguno. Si el arzobispo le pidiese el autógrafo a Francisco cuando vaya a Roma... pero no me parece que se vaya a enrollar.

-¿Guapos y guapas?

-George Clooney, de cerca, no es para tanto. Y, de las modelos, mi preferida es Claudia Schiffer, que es la que mejor me cae. Muy maja y agradable.

-¿Hay profesionales de esto?

-Tom Cruise. Hasta que no termina de hacerse fotos con todas las personas que esperan, no se va. Y, si tiene que entrar al cine, termina a la salida. Tiene un asistente solo para eso.

-¿A los presidentes del Principado los tiene a todos?

-Empecé con Pedro de Silva y Sergio Marqués me consiguió una dedicatoria de Fidel Castro en un viaje a Cuba. Javier Fernández es más soso. También Gustavo Suárez-Pertierra me ayudaba: Yo le decía: «Me falta este ministro y este otro». Y él me traía de Madrid los que me faltaban.

-Con Álvarez-Cascos se peleó.

-Lo que pasó es que él estaba con Esperanza Aguirre y me dijo: «¡Pero si conmigo ya tienes noventa fotos. Háztela con ella!». Y entonces salió en la prensa y luego me mandó una carta pidiéndome disculpas. Después, bien.

-¿Mejor con los políticos de derechas o con los de izquierdas?

-Los hay majos y bordes en todas partes. Normalmente, cuando están en el cargo, son todos agradables: Trevín, Mercedes Fernández... Parece que se pelean, pero, cuando están solos, entre ellos, se llevan muy bien.

-¿Presidentes del Gobierno?

-Me falta Arias Navarro. A los demás los tengo a todos un montón de veces. Y a los muertos les tengo más cariño porque no los voy a poder repetir. A Aznar lo tengo con Chirac. A Zapatero, con Schröeder. A Rajoy lo tengo viendo la Vuelta mientras fuma un puro, casi en la época en la que hizo la Primera Comunión, y también con Merkel. Como ya me conocen, también me ayudan. Porque, si llamase directamente a Merkel, pensaría: «¿Quién será este alocado que me está gritando?».

-¿Ministros actuales?

-Tengo algunos. Pero, claro, ahora el problema es que duran tres días.

-Veo que hay una carpeta que pone: «Familia Real».

-De los originales los tengo a todos menos a Don Juan. Y a Marichalar y Urdangarin y a Leonor y Sofía, que las conseguí en septiembre en Covadonga. Era fácil porque, como te ponían tan difícil subir, la gente dijo: «¿Para qué voy a ir a complicarme la vida?». Y éramos muy pocos. Leonor me pareció más tímida que Sofía.

-Sabe que hay un chiste que dice: «¿Quién es ese que va con Ánder, que me suena?». Y es don Felipe.

-(Ríe) Sí. Los tengo un montón de veces. Lo prefiero a él que a Letizia. Ella también es maja, pero me convence más él. Es más campechano.

-Los pilló en Sardéu nada más saltar la noticia de su enlace. ¿Fue su guardia más larga?

-No. Con McCartney estuve dos días detrás de él y nos firmó una tarjeta. No quería fotos.

-Para lo suyo, ¿mejor Gijón, Oviedo o Avilés?

-Cada una, lo suyo. En Gijón hay mejores conciertos. Avilés es el teatro. Y Oviedo, música clásica y políticos.

-Le compro la colección.

-¡Qué va! Sé que hay gente que se dedica a vender fotos firmadas por internet, pero la mía no se vende. Son muchos años. Es como un hijo.