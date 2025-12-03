Las monjas cismáticas trasladaron más de 30 piezas de arte de Belorado a Orduña La Guardia Civil ha recuperado o custodiado varias obras con gran valor y se investiga cuál era su destino final

La Guardia Civil ha recuperado o puesto en custodia más de 30 piezas de arte sacro en el marco de la operación policial que días atrás culminó con la detención de la exabadesa de Belorado, así como de otra de las monjas cismáticas y un anticuario de León.

Se trata de piezas que, a la espera de su análisis pormenorizado, tienen un enorme valor histórico y artístico. No en vano, algunas de ellas datan, incluso, del siglo XIV, como una talla de madera de Jesús en la Cruz, la pieza más antigua de todas.

También destacan otras, como dos grandes óleos de la Estigmación de San Francisco y La Inmaculada, datados inicialmente en el siglo XVII y obra en teoría de un mismo autor, así como el testamento de la exabadesa María de Velasco, fechado en 1556, o una talla policromada de La Bretonera, datada en el siglo XVI.

Todas las peizas, salvo una (un libro sobre la Regla de Santa Clara), fueron localizadas en el Monasterio de Orduña. Una de ellas (el testamento de la exabadesa), incluso, fue localizada en una de las celdas monacales. Ese, de hecho, es el motivo por el que han sido custodiadas por la Guardia Civil, ya que en principio, todas ellas estaban adscritas al monasterio de Belorado.

¿Por qué se habían trasladado? Eso es precisamente lo que está investigando ahora mismo la Guardia Civil, que paralelamente está analizando cada una de las obras para saber su procedencia, datación y catalogación.

Investigación abierta

En este sentido, fuentes del Instituto Armado explican que toda la operación se inició a raíz de la localización en el mercado de antigüedades de una pieza que llamó la atención. Se trata, según insisten, de un trabajo cotidiano realizado por los agentes especializados en Patrimonio, que diariamente peinan el mercado en busca de piezas que pudieran haber sido expropiadas y puestas en el mercado.

Con las sospechas de que este pudiera ser el caso, los agentes tiraron del hilo y encontraron una vinculación entre la pieza localizada y el monasterio de Belorado. Esa circunstancia propició días después la aprobación de una orden de entrada y registro de los dos monasterios vinculados a las exclarisas, el de Belorado y el de Orduña. Dos registros que permitieron localizar en Orduña numerosas piezas inicialmente adscritas al de Belorado y, en principio, propiedad del Arzobispado de Burgos.

Teniendo en cuenta todo lo acontecido en torno a las monjas cismáticas en los últimos dos años, los agentes decidieran hacerse cargo de las piezas localizadas, que han quedado en custodia para determinar por qué habían sido trasladadas y, llegado el caso, si se pretendían poner en el mercado de antigüedades.

De momento, la investigación continúa abierta, aunque el Juzgado de Instrucción de Briviesca decidiera días atrás conceder la libertad provisional a los tres detenidos en la operación policial.

Todas las piezas se encuentran ya a disposición del Juzgado y serán entregadas próximamente al Arzobispado, a fin de garantizar su conservación y custodia.

A este respecto, la Guardia Civil tiene un enorme trabajo por delante para analizar cada una de las piezas y determinar su origen y valor. De momento, un cálculo muy aproximado apunta a un valor de «miles de euros».