Ian Watkins, vocalista de Lostprophets, en una actuación en agosto de 2010 Getty Images

Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia

El exlíder de Lostpropherts fue condenado en 2013 a 29 años por abusos sexuales a menores y falleció en el transcurso de una reyerta en la cárcel de Wakefield, en Reino Unido

Ekaitz Vargas

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:42

Ian Watkins, exlíder de la banda británica Lostprophets, ha muerto a los 48 años tras ser apuñalado durante una pelea en la prisión de alta ... seguridad de Wakefield, en el norte de Inglaterra. El músico, que cumplía condena desde 2013 por múltiples delitos de pedofilia, sufrió graves heridas provocadas por arma blanca y fue atendido de urgencia, aunque los servicios médicos no pudieron salvarle la vida.

