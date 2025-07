Muere Dan Rivera, custodio de Annabelle, la 'muñeca maldita'

José Luis Ruiz Gijón Jueves, 17 de julio 2025, 19:55 Comenta Compartir

El investigador paranormal Dan Rivera ha muerto a los 54 años mientras realizaba la gira 'Devils on the Run' por los Estados Unidos con la 'muñeca maldita' Annabelle. A falta de los resultados de la autopsia, los investigadores no han encontrado indicios de que fuera una muerte violenta. La muñeca se encontraba en la habitación del hotel en la que encontraron el cadáver.

Ampliar Cartel de una de las películas sobre la muñeca Annabelle.

Rivera era el líder de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR) que se encarga de la custodia de la muñeca Annabelle, que arrastra una leyenda negra de maldiciones y fenómenos paranormales y que ha inspirado multitud de películas y series de televisión.

Una de las más famosas es Expediente Warren (The Conjuring), basada en los trabajos de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales con los que Rivera colaboró intensamente. También hay una saga de películas de terror dedicada especialmente a ella: 'Annabelle'.

La muñeca fue fabricada por la juguetera Raggedy Ann en 1915, y una mujer la recibió como regalo en los años setenta. Desde entonces, la mujer relató que no dejaron de ocurrir sucesos aterradores en su apartamento.

La Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica ha informado de que continuará con la gira, en homenaje a Dan Rivera: «Creemos con todo nuestro corazón que Dan habría querido que el trabajo continuara, reuniendo a las personas, compartiendo conocimiento y honrando la memoria de Ed y Lorraine Warren. Llevaremos su espíritu con nosotros en todo lo que hagamos».