El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo.

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos de emergencias, acabó falleciendo

E. P.

Martes, 12 de agosto 2025, 14:06

Un temporero ha muerto mientras trabajaba en un finca agrícola cercana a la carretera de Vallmanya, en Alcarràs (Lleida), han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El fallecimiento se produjo el lunes sobre las 17.00 horas, coincidiendo con el pico de la ola de calor, aunque las fuentes policiales consultadas aclaran que habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber si la causa de la muerte fue un golpe de calor dado que, de ser así, se trataría de un accidente laboral.

En el momento del deceso el temporero se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), acabó falleciendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  3. 3 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  4. 4

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  5. 5

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  6. 6

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  7. 7 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  8. 8 Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño
  9. 9 Desarticulan un narcopiso en Oviedo: era un punto negro de venta de heroína
  10. 10 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor