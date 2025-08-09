Mueren dos personas tras estrellarse su avioneta en Valencia
El siniestro se ha producido en la zona del Pontón y la aeronave se ha calcinado por completo
Alberto Martínez de la Calle
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 13:15
Dos personas han muerto en un accidente de avioneta ocurrido este sábado por la mañana en Requena. El siniestro se ha producido sobre las 11:25 horas en la zona del Pontón. Se ha movilitzat la SAMU, que sólo ha podido confirmar ambas muertes.
El accidente ha tenido lugar en los Duques y los Isidros y la avioneta se ha calcinado ésta por completo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:25 y se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia, una unidad del Servidio de Bomberos Forestales más un autobomba, una patrulla de la Guardia Civil, otra de la Policía Local y el SAMU, según informa 'Las Provincias'.
