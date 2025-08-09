Mueren dos personas tras estrellarse su avioneta en Valencia El siniestro se ha producido en la zona del Pontón y la aeronave se ha calcinado por completo

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 13:15 | Actualizado 13:36h.

Dos personas han muerto en un accidente de avioneta ocurrido este sábado por la mañana en Requena. El siniestro se ha producido sobre las 11:25 horas en la zona del Pontón. Se ha movilitzat la SAMU, que sólo ha podido confirmar ambas muertes.

El accidente ha tenido lugar en los Duques y los Isidros y la avioneta se ha calcinado ésta por completo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:25 y se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia, una unidad del Servidio de Bomberos Forestales más un autobomba, una patrulla de la Guardia Civil, otra de la Policía Local y el SAMU, según informa 'Las Provincias'.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información