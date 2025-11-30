El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cantabria
Estado en el que quedó el coche en el que viajaban los tres amigos. DM

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Los fallecidos, de 22, 23 y 25 años, eran vecinos de la zona. El siniestro tuvo lugar a las 00.30 horas y no hubo más vehículos implicados

Daniel Martínez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Virgen de la ... Peña (en Cabezón de la Sal). Los fallecidos (tres chicos) eran vecinos en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  7. 7

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  8. 8

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  9. 9

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  10. 10

    Así serán los presupuestos de Asturias para 2026: tasa turística, más pisos públicos y más gratuidad en Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria