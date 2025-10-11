Murcia solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencia por la tormenta Alice Se ha elevado a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) por la previsión de lluvias significativas a lo largo de la jornada

M. García e Iván Rosique Sábado, 11 de octubre 2025, 09:27

La tormenta 'Alice' seguirá por tercer día consecutivo afectando a la Región de Murcia. Debido a las graves inundaciones producidas en algunas localidades del Campo de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, el jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia elevó a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur)

De este modo, a las 7 horas, se puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia y de los ayuntamientos ese cambio de nivel, pasando del 1 al 2 Plan Inunmur. Este cambio permite la intervención de medios estatales ante la gravedad de las inundaciones. De hecho, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, solicitó directamente la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares.

Aviso naranja hasta primera hora del sábado

Aunque lo peor de las precipitaciones que arrastra esta dana llegó este viernes, todavía se producirán lluvias significativas a lo largo de este sábado, especialmente durante la madrugada. Así, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja por fuertes lluvias, que estarían acompañadas de tormentas, hasta las ocho de la mañana para las zonas del Mar Menor, Cartagena y Mazarrón.

Estas áreas fueron las más afectadas de todo el país por la dana durante el viernes, cuando estuvo activa una alerta roja por precipitaciones intensas que dejaron inundaciones en varios puntos y carreteras cortadas en las zonas del litoral, así como el desalojo de varios puntos de la costa de Cartagena ante la posibilidad de riadas que afectaran a las viviendas.

A partir de esa hora, el aviso pasará a ser amarillo, ya que la borrasca irá alejándose de la Región de Murcia conforme pasen las horas. La alerta amarilla continuará activa hasta las 14.00 horas en la comarca del Campo de Cartagena, y también en la Vega del Segura, aunque en este caso será hasta las ocho de la mañana y con especial precaución en la zona del sureste de esta comarca. En ambas se podrán producir precipitaciones, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%, que pueden ser localmente fuertes ya que los cielos continuarán cubiertos durante casi toda la jornada.

Será a partir de la tarde del sábado cuando las lluvias disminuyan, aunque todavía podrán producirse chubascos ocasionales, aunque estos no provocarán que se active ningún aviso por parte de la Aemet durante el final del día. Durante el domingo las nubes seguirán sobre los cielos de la Región de Murcia, por lo que no se puede descartar algún chaparrón, especialmente en la mitad sur de la Comunidad y durante las primeras horas de ese día festivo.