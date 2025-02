«Necesitan el contacto con otros niños y los docentes»

E. RODRÍGUEZ Domingo, 23 de agosto 2020, 01:32 Comenta Compartir

-Los niños se van a encontrar con otra idea de colegio distinta. ¿Están preparados emocionalmente para volver?

-La mayoría quiere volver, porque echan de menos a sus compañeros y a los profesores. Se adaptarán como lo han hecho a la realidad de la calle.

-¿La clase presencial es lo óptimo, como dice el Principado?

-No hay respuesta cerrada. Tiene efectos positivos, como la socialización, y riesgos, como los brotes. Ante estas circunstancias, no hay experiencia ni modelo teórico. Hay que observar, experimentar y ver los resultados. Sobre todo, hay que pensar en las necesidades de los niños y la realidad se impone: necesitan ese contacto con sus educadores. Habrá que pensar a qué se renuncia y a qué no, ver todas las consecuencias.

-Los centros tendrán que contar con un plan de acogida socio-emocional por la COVID-19. ¿Por dónde debe pasar?

-Una forma de apoyar y acompañar en su papel como cuidadores es hablar de lo que está ocurriendo de una forma adecuada a sus necesidades y en un lenguaje que puedan entender. Es importante que den sentido a las experiencias de los niños. Si detectan algo que les preocupe, deberían hablarlo con los orientadores, que pueden asesorar y valorar si es necesaria una ayuda especializada.

-¿Franjas de edad en la que haya que estar más vigilante?

-En el confinamiento, la motricidad de los niños muy pequeños se vio muy limitada, cuando es fundamental para su desarrollo cognitivo y emocional. Y, en los adolescentes, la socialización entre iguales tiene un peso enorme y también quedó bloqueada. Se comunican por redes, pero no es lo mismo.