El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ciudad de la Justicia. Sur

Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

La pequeña recorrió unos 500 metros hasta la casa de unos vecinos, que avisaron a las Fuerzas de Seguridad

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:59

Comenta

Los investigadores aún no han hallado una explicación concluyente a las muertes de un hombre y una mujer en una infravivienda situada en el término municipal de Coín, en Málaga. Los cadáveres fueron localizados por su hija, una niña de tan sólo 6 años que deambuló por el campo hasta encontrar la casa de unos vecinos, a los que dijo que sus padres habían fallecido y estaban dentro de su domicilio.

La llamada a los servicios de emergencias, que realizaron estos vecinos, se produjo poco después de las cinco de la tarde de este domingo 12 de octubre. La ubicación, un paraje conocido como Arroyo de las Piedras, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Coín, cerca ya del municipio de Casarabonela.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local de Coín y de la Guardia Civil, que primero se entrevistaron con los informantes. Con ellos estaba la pequeña, que llevaba encima las llaves de la vivienda donde residía con sus padres. Los agentes fueron hasta allí con la menor y comprobaron desde la ventana que había al menos un cadáver dentro. En la casa había cuatro perros, alguno de ellos considerado potencialmente peligroso, y también varios gatos.

Las fuentes consultadas definieron el domicilio como una «infravivienda». Se trata de una pequeña casa de madera con un dormitorio y un pequeño salón en el que estaba el retrete. A cada lado del mismo se localizaron los dos cuerpos. A un lado el del varón, un hombre de 48 años y de nacionalidad española. Al otro, el de ella, una mujer también española y de 40 años.

La pareja, que aparentemente llevaba horas muerta, no presentaba signos externos de violencia. Según las fuentes consultadas, tampoco se encontraron en la vivienda indicios de consumo de alguna sustancia estupefaciente o de una ingesta voluntaria o involuntaria de algún psicotrópico, aunque estos extremos tendrán que ser aclarados en el informe definitivo de la autopsia.

La investigación policial y judicial no ha llegado por el momento a una conclusión nítida sobre las causas de las muertes, sobre todo tratándose de personas relativamente jóvenes. En el cadáver del varón se ha detectado un pequeño traumatismo en la cabeza, si bien ese golpe, por sí mismo, no explicaría el óbito, según las fuentes consultadas por este diario.

No existían denuncias previas ni antecedentes de malos tratos entre ellos. Además de la niña de 6 años, la mujer era madre de otra menor, aunque a punto de cumplir la mayoría de edad, y que era fruto de una relación anterior.

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, informó ayer a los periodistas de que en el examen forense «no hay ningún tipo de indicio» de que se haya producido un ataque por una persona ajena al matrimonio. No obstante, precisó, hay que esperar el resultado de las pruebas toxicológicas: «Tardan aproximadamente un mes y determinan si había alguna ingesta de algún tipo de sustancia que hubiese provocado esa muerte».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga