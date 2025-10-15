Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga La pequeña recorrió unos 500 metros hasta la casa de unos vecinos, que avisaron a las Fuerzas de Seguridad

Juan Cano Málaga Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:59

Los investigadores aún no han hallado una explicación concluyente a las muertes de un hombre y una mujer en una infravivienda situada en el término municipal de Coín, en Málaga. Los cadáveres fueron localizados por su hija, una niña de tan sólo 6 años que deambuló por el campo hasta encontrar la casa de unos vecinos, a los que dijo que sus padres habían fallecido y estaban dentro de su domicilio.

La llamada a los servicios de emergencias, que realizaron estos vecinos, se produjo poco después de las cinco de la tarde de este domingo 12 de octubre. La ubicación, un paraje conocido como Arroyo de las Piedras, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Coín, cerca ya del municipio de Casarabonela.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local de Coín y de la Guardia Civil, que primero se entrevistaron con los informantes. Con ellos estaba la pequeña, que llevaba encima las llaves de la vivienda donde residía con sus padres. Los agentes fueron hasta allí con la menor y comprobaron desde la ventana que había al menos un cadáver dentro. En la casa había cuatro perros, alguno de ellos considerado potencialmente peligroso, y también varios gatos.

Las fuentes consultadas definieron el domicilio como una «infravivienda». Se trata de una pequeña casa de madera con un dormitorio y un pequeño salón en el que estaba el retrete. A cada lado del mismo se localizaron los dos cuerpos. A un lado el del varón, un hombre de 48 años y de nacionalidad española. Al otro, el de ella, una mujer también española y de 40 años.

La pareja, que aparentemente llevaba horas muerta, no presentaba signos externos de violencia. Según las fuentes consultadas, tampoco se encontraron en la vivienda indicios de consumo de alguna sustancia estupefaciente o de una ingesta voluntaria o involuntaria de algún psicotrópico, aunque estos extremos tendrán que ser aclarados en el informe definitivo de la autopsia.

La investigación policial y judicial no ha llegado por el momento a una conclusión nítida sobre las causas de las muertes, sobre todo tratándose de personas relativamente jóvenes. En el cadáver del varón se ha detectado un pequeño traumatismo en la cabeza, si bien ese golpe, por sí mismo, no explicaría el óbito, según las fuentes consultadas por este diario.

No existían denuncias previas ni antecedentes de malos tratos entre ellos. Además de la niña de 6 años, la mujer era madre de otra menor, aunque a punto de cumplir la mayoría de edad, y que era fruto de una relación anterior.

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, informó ayer a los periodistas de que en el examen forense «no hay ningún tipo de indicio» de que se haya producido un ataque por una persona ajena al matrimonio. No obstante, precisó, hay que esperar el resultado de las pruebas toxicológicas: «Tardan aproximadamente un mes y determinan si había alguna ingesta de algún tipo de sustancia que hubiese provocado esa muerte».