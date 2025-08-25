El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas observan el incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes EFE

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

Castilla y León mantiene todavía diez fuegos con el de Garaño, en León, de mayor gravedad dada su evolución desfavorable

C.P.S

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:15

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, mantienen 14 incendios activos, todos de nivel 2, con mayor alerta en el de Garaño (León) ... dado que su evolución es muy desfavorable, según ha informado Protección Civil, que ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos: diez en la región castellano y leonesa, tres en Asturias y uno en León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  7. 7 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades