El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes

La compañía informa que están sufriendo «una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil»

N. V.

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Sin recibir llamadas ni sms. Varios usuarios de la compañía de telecomunicaciones Orange han reportado este viernes problemas con la red en algunas comunidades, entre ellas Asturias. Los clientes están experimentando problemas y no pueden hacer ni recibir llamadas entre números de la misma compañía.

Las incidencias, desde las 13 horas, también están siendo registradas en el sitio web de Downdetector.

La compañía ha escrito un comunidado en redes sociales a sus clientes: «Informamos de que estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes. Lamentamos las molestias. Gracias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  5. 5 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  6. 6 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  9. 9 Buscan al piloto australiano acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher
  10. 10 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes

Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes