Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes La compañía informa que están sufriendo «una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil»

N. V. Viernes, 17 de octubre 2025, 18:29

Sin recibir llamadas ni sms. Varios usuarios de la compañía de telecomunicaciones Orange han reportado este viernes problemas con la red en algunas comunidades, entre ellas Asturias. Los clientes están experimentando problemas y no pueden hacer ni recibir llamadas entre números de la misma compañía.

Las incidencias, desde las 13 horas, también están siendo registradas en el sitio web de Downdetector.

La compañía ha escrito un comunidado en redes sociales a sus clientes: «Informamos de que estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes. Lamentamos las molestias. Gracias».

