Crece la teoría de que la covid se originó por un accidente en un laboratorio de Wuhan

Desestimada durante mucho tiempo por la mayoría de los expertos, considerada altamente improbable o incluso descabellada, la idea de que la pandemia de covid-19 se originó a raíz de un accidente en un laboratorio chino de Wuhan volvió a tomar fuerza en las últimas semanas en Estados Unidos.

«La lista de personas que apoyan la tesis de un origen animal no se ha movido. Y la de personas que sugieren que [el virus] pudo haber salido de un laboratorio siguió creciendo«, resumió Scott Gottlieb, respetado exjefe de la Agencia Estadounidense de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la cadena CNBC.

«Hace un año» apoyar la hipótesis de los animales «tenía mucho sentido porque era el escenario más probable», explicó. Pero lo que se denomina «el huésped intermedio«, es decir, el animal desde el que se habría transmitido el virus a los humanos, aún no se ha descubierto. »Y no porque no se lo haya buscado«, añadió.

El domingo, el diario The Wall Street Journal afirmó haber tenido acceso a información de inteligencia estadounidense no publicada, informando que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan -la ciudad en China donde primero se reportó el nuevo coronavirus- habían sufrido ya en noviembre de 2019 «síntomas compatibles tanto con los de covid-19 como de una infección estacional», y que habrían requerido ser hospitalizados.

Joe Biden exigía por su parte a la CIA un informe que debe estar listo en un plazo de 90 días sobre el origen de la pandemia, en un momento en el que no para de crecer el debate sobre que el brote se produjera por un accidente en un laboratorio de Wuhan (China). El informe incluirá «cuestiones específicas sobre China», aseguró el presidente de EE.UU. en un comunicado.

Pekín, por su parte, ha negado la información del Wall Street Journal, calificándola de «totalmente falsa».

«Hay que llegar al fondo, sea cual sea la respuesta, y es una prioridad para nosotros», dijo Andy Slavitt, asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el covid-19. «Necesitamos un proceso completamente transparente de China y la OMS para ayudar en esto», insistió.

Diferentes teorías sobre el origen del virus

Después de una estancia de cuatro semanas en Wuhan a principios de este año, un estudio conjunto de expertos de la OMS y China dictaminó en marzo que era «extremadamente improbable» que la difusión del virus se tratara de un incidente de laboratorio.

Pero el propio jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de la filtración del laboratorio. Varios países, incluido Estados Unidos, expresaron su «preocupación» y pidieron a China que otorgue «pleno acceso» a sus datos.

El lunes hubo una nueva solicitud con motivo de la 74ª Asamblea Mundial de la Salud y las peticiones por parte de otros investigaciones crecen, incluso dentro de la comunidad científica. A mediados de mayo, una quincena de expertos publicó un artículo en la prestigiosa revista Science en el que afirmaron: «Necesitamos más investigaciones para determinar el origen de la pandemia».

Las teorías sobre el origen animal o accidental en el laboratorio «siguen siendo viables», escribieron, pero «no se les ha dado una consideración equitativa». Ambas «deben ser consideradas seriamente hasta que tengamos suficientes datos», dijeron, además de solicitar a «las agencias de salud pública y los laboratorios de investigación que abran sus datos al público».

Determinar cómo el virus que se ha cobrado más de 3,4 millones de vidas en todo el mundo se transmitió a los humanos se considera crucial para tratar de prevenir la próxima pandemia.

En Estados Unidos, la hipótesis de una filtración del virus desde el laboratorio de Wuhan hasta ahora había sido impulsada principalmente por la administración de Donald Trump. «Ahora todos reconocen que tenía razón cuando señalé a Wuhan desde el principio como la fuente de covid-19», declaró victorioso el expresidente en un comunicado este mismo lunes. «Para mí fue obvio desde el principio», añadió.

Sin embargo, muchos expertos siguen siendo cautelosos. «Muchos pensamos que es más probable que sea un evento natural (...) pero no tenemos una respuesta del 100% a esta pregunta», dijo el martes Anthony Fauci, eminente inmunólogo y asesor de la Casa Blanca. «Todos estamos convencidos de que debemos continuar con la investigación», agregó.

Pero para Gottlieb es probable que nunca se alcance una respuesta concluyente: «Suponiendo que [el virus] realmente haya salido de un laboratorio chino, y no digo que lo sea, nunca lo sabremos sin un denunciante o cambio de régimen en China», dijo.