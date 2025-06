«Mi padrastro empezó a violarme con 12 años y me prostituía con sus amigos»

Jazmín no fue consciente de que estaba siendo agredida sexualmente por su padrastro hasta muchos años después de que comenzaran los abusos. Con el tiempo ... ha comprendido que las supuestas agresiones fueron de menos a más. Comenzaron cuando tenía apenas 9 años. Luis, el acusado, le sentaba en sus piernas, le ponía vídeos porno y le realizaba tocamientos cuando se quedaban solos en casa. Después le «premiaba» con algún pequeño regalo. Con 12 años la violó y con 13 empezó a forzarla de todo tipo de formas y a prostituirla con sus amigos.

En una conversación con este periódico, Jazmín explica que ya entonces sabía que aquello no estaba bien. Pero no se atrevía a decírselo a su madre porque le pegaba «a menudo», no la creía cuando le insinuaba que había cosas que no le gustaban y porque, además, defendía a su marido «por encima de cualquier cosa». La víctima recuerda que su progenitora echó de casa a una de sus primas cuando le dijo que Luis la había agredido sexualmente.

Esta mujer es uno de los testigos propuestos por el abogado de Jazmín de cara al juicio que se celebrará el próximo 24 de junio en la Audiencia de Bizkaia. También está prevista la declaración de los médicos, psiquiatras y forenses que han tratado a Jazmín durante estos años. Según los informes médicos, como consecuencia de lo que sufrió durante la infancia, la chica, que hoy tiene 27 años, sufre un «trastorno por estrés postraumático complejo, clínica depresiva con daño social y daño psíquico cronificado». La joven, de hecho, se ha intentado suicidar numerosas veces.

En este contexto, una vez finalizada la instrucción judicial, la Fiscalía pide doce años de prisión para este hombre por un delito continuado de abuso sexual a menor. El Ministerio Público también pide que sea indemnizada con 35.000 euros. La acusación particular eleva la petición de privación de libertad hasta los 20 años.

La literatura como refugio

El acusado es el padrastro de Jazmín desde que apenas tenía un año. Juntos llegaron a Bilbao desde Paraguay cuando ella tenía 8 años. La pareja tuvo otros dos hijos y abrieron una panadería. Fue allí donde comenzaron los abusos. Jazmín tenía que trabajar allí desde que era pequeña y explica que Luis conseguía anularla diciéndole que, si no hacía lo que él quería y que si contaba algo a alguien, le iba a decir a su madre que no se estaba «portando bien» y que no estaba cumpliendo en el trabajo. «Mi madre me pegaba y él se presentaba como el salvador», relata.

El hombre cerró la panadería y abrió un taller. Fue entonces cuando empezó a prostituirla con algunos de sus amigos. Según el escrito de la acusación particular, estos encuentros culminaron en relaciones completas en, al menos, dos ocasiones.

Las agresiones no cesaron hasta que la víctima cumplió 15 años y le pegó una patada que le tiró de la cama, según relata 'El Correo'. Sin embargo, las consecuencias de todo lo vivido no aparecieron hasta que tenía unos 21 años. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas y los intentos de suicidio. Hace tres años decidió denunciar. Según los médicos, Jazmín cayó en un agujero del que todavía hoy trata de salir. Y lo está haciendo, en parte, gracias a la escritura. De hecho, ha publicado un libro -20 oscuros secretos- del que se siente muy orgullosa. «Sólo quiero que él vaya a la cárcel», insiste.