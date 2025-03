Un país hecho jirones en el corazón de África

Nadie tiene las manos limpias en Bangui

El banquillo ha unido los destinos de Alfred Yekatom, alias 'Rambo', y Patrice Edouard Ngaissona, dos destacados líderes 'anti-balaka'. El primero llegó a ser Jefe de las Fuerzas Armadas y el segundo ostentó el cargo de Coordinador Nacional de esta milicia que combatió a los musulmanes de Séléka. Ambos han acabado en una celda del Tribunal Penal Internacional acusados de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Su juicio comenzó hace un mes y el sumario expone todo tipo de atentados contra los derechos humanos, como el asesinato, la mutilación, la deportación o el alistamiento de menores de 15 años.

El escenario político de Bangui sobrepasa a cualquier enrevesada trama de novela policíaca. La ONG The Sentry, impulsada por el actor George Clooney, ha difundido un informe en el que califica la ex colonia francesa como un 'Estado presa' en el que no hay buenos ni malos, sino tan sólo sujetos corruptos camuflados bajo siglas rimbombantes o el paraguas de la Administración. El análisis asegura que toda la clase dirigente está imbuida por un similar espíritu depredador.

La entidad afirma que Touadéra y los rebeldes están implicados en el saqueo de las riquezas mineras, el lavado de dinero negro, la venta de pasaportes diplomáticos y el tráfico de drogas y armas.