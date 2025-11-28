El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
León XIV conversa con un grupo de monjas en su visita a Estambul. Efe

El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea

En la etapa principal de su viaje a Turquía, León XIV participa en la celebración por el 1700 aniversario del encuentro que marcó la unidad de la Iglesia

Darío Menor

Darío Menor

Iznik (Turquía)

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

El Papa León XIV visitó este viernes uno de los lugares más significativos en la historia de la fe cristiana: la antigua Nicea (actual Iznik, ... a unos 130 kilómetros al sureste de Estambul), donde hace 1700 años se celebró el primer concilio del cristianismo, con el que el emperador Constantino trató de poner orden entre las distintas ramas que comenzaban a surgir entonces alrededor de aquella nueva religión que ganaba adeptos por doquier a lo largo y ancho del Imperio Romano. En aquella histórica asamblea celebrada en el año 325 salieron derrotados teológicamente los seguidores del arrianismo, que consideraban que la figura de Jesús estaba subordinada a la de Dios, y se acordó el texto del Credo, una profesión de fe común para las distintas ramas del cristianismo y que sigue proclamándose hoy durante la celebración de la Eucaristía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  3. 3 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  4. 4 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  7. 7 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  8. 8

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  9. 9 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  10. 10

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea

El Papa clama contra «el uso de la religión para justificar la guerra» durante la conmemoración del Concilio de Nicea