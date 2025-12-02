El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

León XIV ha ofrecido hoy una misa multitudinaria en Beirut. Efe

El Papa exige a Israel que «cese los ataques» contra Líbano

«Que nadie crea la lucha armada conlleva algún beneficio», afirma León XIV en su discurso de despedida en Beirut antes de regresar a Roma

Darío Menor

Darío Menor

Beirut

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:58

El Papa León XIV le ha dejado dos recados a Israel a su llegada y a su partida de Líbano, donde ha concluido hoy su ... primera gira internacional tras visitar antes Turquía. En la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Beirut antes de tomar el vuelo para regresar a Roma después de dos días en el país árabe, Robert Prevost ha hecho un llamamiento para que «cesen los ataques y las hostilidades», en particular en la zona del sur, fronteriza con el Estado hebreo y donde la población «vive de modo particular una situación de conflicto y de incertidumbre». Aunque hace un año que Líbano e Israel firmaron un alto el fuego, Tel Aviv sigue realizando bombardeos en territorio libanés, como el que tuvo lugar en un barrio del sur de Beirut el 23 de noviembre, una semana antes de la llegada del Papa. Fueron asesinadas entonces cinco personas, entre ellas Haytham Ali Tabatabai, considerado el jefe de Estado Mayor de Hizbulá.

