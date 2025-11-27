El Papa pide en Turquía líderes «que favorezcan el diálogo» ante la multiplicación de conflictos

El Papa León XIV ya está en Turquía, destino junto a Líbano, adonde llegará el domingo, de su primer viaje internacional como obispo de Roma. ... Aunque cuando estaba al frente de los agustinos, la congregación religiosa a la que pertenece, realizó decenas de visitas a países por todo el mundo, Robert Prevost ha decidido esperar más de seis meses desde su elección como líder católico antes de subirse por primera vez a un vuelo. En Ankara, la capital turca, el Pontífice visitó primero el mausoleo de Ataturk, considerado el 'padre' de la Turquía moderna, pidiendo «abundancia de paz y prosperidad» para este país en el mensaje que escribió en el libro de honor. A continuación se reunió con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, para mostrar luego su deseo de que esta nación «pueda ser un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera».

Exaltaba de esta manera el Pontífice ante Erdogan la vocación mediadora de Ankara en los distintos conflictos que surgen en su entorno, como la guerra de Ucrania o el conflicto en Gaza. La Santa Sede destacó León XIV, desea «cooperar para construir un mundo mejor con la aportación de este país, que constituye un puente entre Este y Oeste, entre Asia y Europa». En la fase actual, marcada «fuertemente» por los conflictos y en la que prevalecen las «estrategias del poder económico y militar», hacen falta «personalidades que favorezcan el diálogo y que lo practiquen con voluntad firme y paciente tenacidad», dijo el Papa, agradando de esta manera los oídos del presidente turco. La receta que ofreció era a su juicio la manera de evitar «alimentar lo que el papa Francisco llamaba 'la tercera guerra mundial a pedazos'».

«Está en juego el futuro de la humanidad», advirtió Prevost, quien aprovechó también para pedir un mayor respeto para la libertad religiosa en el país euroasiático, tutelando así los derechos de la minoría ortodoxa y católica. Esta última comunidad está formada solo por unas 33.000 personas, constituyendo el 0,04% de los más de 85 millones de habitantes del país, en su inmensa mayoría musulmanes sunníes. Erdogan, por su parte, alabó la «astuta posición» de León XIV ante al conflicto palestino y mostró su deseo de que su primer viaje internacional tenga efectos positivos para la humanidad en un momento de «tensión e incertidumbre».

En el trayecto desde Roma hasta Ankara, el Pontífice peruanoestadounidense continuó con la tradición iniciada por su antecesor, Francisco, de dedicar unas palabras y luego saludar uno a uno a los más de 80 periodistas que le acompañaban a bordo del avión de Ita Airways. «Es importante transmitir un mensaje de verdad y armonía que el mundo necesita», comentó León XIV ante los reporteros. Refiriéndose a las celebraciones por el 1.700 aniversario del Concilio ecuménico de Nicea, en las que participará este viernes, explicó que deseaba realizar «especialmente» este viaje por el «mensaje de unidad entre los cristianos» que supone esta cita, pero también por el significado que tiene la propia «presencia» del líder católico en Turquía y Líbano. «Es un mensaje de paz», dijo, animando a continuación a «caminar juntos y a buscar juntos la paz, la unidad y la armonía». «Invito a todos los hombres y mujeres a sentirse hermanos y hermanas -insistió-, más allá de cualquier diferencia y diversidad de religión, para buscar la paz y la unidad en el mundo».