Pérez-Reverte estalla ante un error de La Sexta Noche en Twitter: «Yo no he dicho esa gilipollez» Un tuit compartido en la red social por el programa televisivo cabrea al escritor EL COMERCIO Gijón Martes, 20 noviembre 2018, 10:55

Arturo Pérez-Reverte acudía a La Sexta Noche este sábado, donde fue entrevistado por Iñaki López, que no sólo le preguntó por su ultima novela, 'Sabotaje', sino también acerca de la actualidad.

La entrevista fue compartida en la cuenta del programa en Twitter, donde destacaron las declaraciones más relevantes del académico.

Pérez-Reverte no toleró uno de los tuits que el espacio televisivo publicó en la red social y que rezaba: «Yo soy republicano, pero Felipe VI es buena persona y le tenemos controlado desde pequeño». Una frase que adjudicaron al escritor.

La respuesta del polémico académico no se hizo esperar: «Deberían ustedes retirar este tuit. Yo no he dicho así esa gilipollez. Se lo agradecería mucho. Lo menos, después de haber estado con ustedes 40 minutos, es que respeten lo literal de mis palabras y no me las reescriban con semejante simpleza. Un saludo», publicó Reverte en Twitter.

Eva Cabrero, directora de La Sexta Noche, contestó al escritor pidiendo perdón por la publicación, que posteriormente eliminó de la cuenta del programa en la red social.

Perdón por el error de transcripción. Tuit retirado — EvaCabrero (@EvaMCabrero1) 17 de noviembre de 2018

Pérez-Reverte agradeció el gesto y borró a su vez su queja.