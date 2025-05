La pesadilla de Mar con 21 años: descubre que está casada con un desconocido tras robarle el DNI

Juan Cano Málaga Lunes, 26 de mayo 2025, 09:01 Comenta Compartir

La noche que a Mar le robaron el bolso, pensó que cogerían el dinero y que lo tirarían en cualquier contenedor de basura. Lo que no podía imaginar, ni en la peor de sus pesadillas, es que acabaría empadronada en una casa que no era la suya, casada con un hombre al que no conocía de nada y con una deuda de 7.200 euros que Hacienda le reclama al creer que fue un matrimonio de conveniencia.

Empecemos por el contexto. Mar Barrera es una chica de 21 años mitad malagueña, mitad catalana. Pasó sus primeros años de vida en Fuengirola, adonde vuelve cada verano para ver a sus «hermanitas pequeñas», ya que su familia paterna reside en la Costa del Sol. Ella vive en Castelldefels (Barcelona) con su madre. Trabaja en una recepción para pagarse los estudios en diseño de interiores.

Todo empezó la tarde del 1 de abril de 2023, cuando celebraba el cumpleaños de una amiga en la Ciudad Condal. «Decidimos meternos dentro de un bar precisamente porque había muchos robos», comenta Mar. «Llevaba -continúa- un bolso grandecito con libros y también la cartera con la documentación. Lo dejé un segundo para coger una cosa de la mesa y desapareció».

Mar, que estaba a punto de cumplir 19 años, no pensó que aquel robo pudiera tener trascendencia, pero aun así decidió acudir a una comisaría de los mossos d'Esquadra a denunciar los hechos, pese al escaso valor de lo sustraído, unos 156 euros incluyendo 70 euros en efectivo. «Me hice un DNI nuevo y me olvidé del tema», confiesa.

En octubre de ese mismo año, fue al ayuntamiento de su pueblo para hacer unas gestiones para su abuela. Ahí fue cuando Mar descubrió que alguien había cambiado su empadronamiento: «Lo habían modificado días después del robo del bolso. Figuraba empadronada en un piso con tres o cuatro personas más en el centro de Barcelona, en lugar de en Castelldefels».

Ese día, la joven presentó su segunda denuncia -o más bien una ampliación de la primera- para manifestar que ella no había modificado su padrón, pedir que le respetaran la antigüedad que tenía (llevaba 10 años viviendo en Castelldefels) y advertir de que alguien había suplantado su identidad probablemente utilizando el DNI que le sustrajeron en abril.

Y Mar volvió a desentenderse. «Total, qué más me van a hacer, ya no me va a pasar nada más», pensó ella. Nada más lejos de la realidad. El 12 de mayo de 2025 llegó a su domicilio una notificación de Hacienda por una infracción administrativa: 7.200 euros de multa. Lo recuerda bien por la cuantía, pero también porque era el día de su cumpleaños. «Menudo regalo...», expresa con sorna.

La notificación en realidad la recibió su madre, porque Mar estaba en clase y luego tenía que trabajar. «Como sabe que mi cumpleaños es muy importante para mí -prosigue la joven-, me lo dijo a la mañana siguiente. Pero la pobre estuvo ese día llamando a todas partes, consultado con abogados y adelantando todas las gestiones que podía».

Según publica 'Diario Sur', la carta venía a decir que debía 7.200 euros por fraude al Estado. La multa original era de 6.000 euros y el resto eran recargos porque Mar no había respondido a los supuestos requerimientos de la Administración. Difícilmente podría haberlo hecho: «La primera carta me la mandaron al piso donde me habían empadronado sin mi consentimiento; la segunda, a un domicilio de Mijas donde residió de pequeña con su madre; y la tercera, cuando no puedo recurrir ni defenderme, ya sí me llegó a casa».

La sorpresa, en mayúsculas, llegó cuando Mar averiguó el motivo de la infracción: se había casado, sin saberlo, con un hombre de origen árabe. «La infracción original (6.000 euros) es por hacerme pareja de hecho de un hombre sin papeles. Te investigan para comprobar si es real o es por interés. Ahí vieron que era un matrimonio fraudulento. A mí me han multado y a él lo habrán expulsado».

Cuando recibió la infracción, Mar Barrera corrió a presentar una nueva denuncia, la tercera, para advertir de que, de nuevo, habían usado su DNI para contraer matrimonio de forma fraudulenta con un desconocido. «Esto han tenido que llevarlo a un notario (o al Registro Civil), han tenido que pedir mi acta de nacimiento y pasar por muchos sitios. Son demasiados errores. El cúmulo de fallos es inaudito», se lamenta.

La joven se puso en contacto con Hacienda para aclarar lo sucedido y aportar las denuncias que lleva presentadas, pero ahí le dijeron que el procedimiento administrativo no se podía detener, según relata. Le recomendaron pagar y luego reclamar. «Yo no pienso abonar ninguna multa», zanja, tajante.

Esta semana tiene cita en la Delegación del Gobierno para intentar deshacer el laberinto burocrático. «Lo primero que tienen que aclararme es si yo estoy casada con este hombre o no. Me aseguran que en los próximos días debe llegarme una nueva resolución rectificando todo».

Mar se lo toma con filosofía y admite: «Vale, te puede pasar. Pero menos mal que lo denuncié todo, que si no... A ver cómo lo demuestras. Ese es el único consejo que puedo dar: ve denunciando todo lo que te pase, aunque tu vida se pare un momento. A mí me ha servido muchísimo». Entre tanto, sólo le queda tomárselo con humor. «Mi novio dice que esto cuenta como cuernos», bromea.