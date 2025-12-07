Las veintidós fachadas que embellecen Asturias

En tan solo unos días se conocerán los ganadores del XVII concurso Plomadas de Plata que convoca CAC Asprocon en colaboración con EL COMERCIO ... y que premian las mejores fachadas en edificios reformados o de obra nueva, de iniciativa privada y pública, en toda Asturias.

Los veintidós finalistas, que se pueden ver en una exposición que acoge la Antigua Rula hasta el día 19, compiten en cinco categorías oficiales: fachadas de nueva construcción en edificios de viviendas protegidas promovidas por iniciativa privada o pública; de nueva construcción en edificios destinados a viviendas de promoción libre; rehabilitadas en edificios destinados a viviendas; rehabilitadas o de nueva construcción de promoción privada en edificios destinados a otro uso distinto de vivienda, y rehabilitadas o de nueva construcción de edificios destinados a otro uso distinto de vivienda, promovidos por las administraciones públicas, o bien por instituciones de carácter público.

Además, se entregará la Plomada de Plata a la Innovación, que se concederá a aquella obra presentada al concurso que ofrezca la solución más creativa desde el punto de vista constructivo, técnico o arquitectónico, y también la Plomada de Plata Popular, cuya votación está ya abierta en la página web de EL COMERCIO. Aquellos interesados en emitir su voto podrán hacerlo hasta el miércoles a medianoche, pues los ganadores se darán a conocer en una gala al día siguiente, el jueves 11 de diciembre, que se celebrará a las 20 horas el hotel NH Gijón.