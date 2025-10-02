El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
R. C.

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

En siete comunidades autónomas, 23 juzgados tendrán un juez extra para cumplir sus nuevas competencias, según lo acordado por el CGPJ

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Cuando falta un día para que los juzgados especializados en violencia de género asuman sus nuevas competencias en delitos sexuales, el Consejo General del Poder ... Judicial aprobó darle un «refuerzo» a 23 juzgados, a petición de los Tribunales Superiores de Justicia de siete Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias, Cataluña, y Galicia. El refuerzo consiste en la delegación de un juez extra a estos juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna
  9. 9 «En la playa se lo pasan mejor que en el parque»: así fue la vuelta de los perros a San Lorenzo
  10. 10 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales