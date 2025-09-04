El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El joven violento discute con el empleado del aparcamiento L. P.

La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en Valencia

La víctima se refugió en la garita de vigilancia de un aparcamiento público y el individuo, que iba con el torso al descubierto, rompió el cristal a golpes

J. Martínez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:03

Dos policías nacionales redujeron con una pistola eléctrica a un hombre que acosó e intentó agredir a una mujer en un garaje público en el centro de Valencia. La víctima salió indemne gracias a la rápida intervención de un trabajador del aparcamiento y los dos agentes de la Policía Nacional, que tardaron muy pocos minutos en llegar.

Los hechos sucedieron el pasado domingo después de que el individuo se colara en el garaje público de la calle Cirilo Amorós y se quedara dormido en el interior de un coche. Cuando llegó la propietaria del vehículo, el individuo se despertó, comenzó a insultar a la mujer y la acosó hasta que se refugió en la garita del aparcamiento, donde se encontraba un trabajador de la empresa que gestiona el garaje.

El hombre, que iba con el torso al descubierto y vestía un pantalón corto, continuó con su actitud violenta y empezó a golpear el cristal de seguridad, por lo que el empleado del aparcamiento cerró la puerta y llamó al 091. Pocos minutos después llegó una patrulla de la Policía Nacional, que intentó calmar al individuo.

Sin embargo, el joven argelino no hizo caso a los agentes y siguió mostrando una gran agresividad, por lo que uno de los policías se vio obligado a utilizar su pistola eléctrica para reducirlo. Tras ser detenido por los delitos de daños, amenazas y desobediencia a un agente de la autoridad, el individuo fue trasladado al complejo de Zapadores.

Al día siguiente, un vigilante de seguridad redujo a otro hombre que iba desnudo y gritaba por la calle Ruzafa después de que intentara abalanzarse sobre una chica que circulaba con un patinete eléctrico.

