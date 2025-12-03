El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen del juicio J.M.L.

Prisión permanente revisable para una mujer de Albacete por matar a su bebé recién nacido

Durante el juicio la mujer intentó implicar en los hechos a su marido y a la suegra

J.M.L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:23

Comenta

La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a prisión permanente revisable a una mujer de 36 años por haber matado a su bebé recién nacido en Elche de la Sierra (Albacete). Los hechos ocurrieron en enero de 2023. Según la sentencia, que ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de parentesco, el bebé falleció por un fallo cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico, hipotermia y asfixia y la madre arrojó el cadáver a una bolsa de basura.

La ahora condenada, que tiene otra hija de tres años, dejó de acudir a los controles médicos en el Hospital de Hellín (Albacete) desde la mitad de su embarazo al mismo tiempo que contaba a sus familiares que había sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, el embarazo iba adelante y en enero de 2023 dio a luz en el aseo de su domicilio. El bebé nació con vida, su madre le cortó el cordón umbilical y después lo arrojó al cubo de basura donde esperó a que muriera. Horas más tarde apareció su suegra en la casa y la parturienta le explicó que estaba sufriendo una menstruación muy sangrante, motivo por el que su marido la trasladó al Hospital de Hellín donde los profesionales sanitarios avisaron a las fuerzas de seguridad.

«Pensé que no estaba embarazada»

Durante el juicio con jurado la madre afirmó que pensaba que no estaba embarazada pues no tenía síntomas de gestación y en una consulta médica le dijeron que había abortado de forma espontánea. También trató de implicar en los hechos a su marido y a la suegra. En este sentido, explicó que al ir al baño sintió un fuerte dolor que ella atribuyó a la menstruación y que se sorprendió al dar a luz. Según su testimonio, fue su suegra quien se llevó al bebé. Un argumento que el jurado no creyó, por lo que declaró culpable a la acusada.

La sentencia no ha tenido en cuenta la petición de su defensa, que solicitaba la libre absolución o una leve condena por homicidio involuntario por trastorno mental transitorio de la acusada y por padecer un extraño síndrome de negación del embarazo. La resolución judicial también condena a la madre a indemnizar con 50.000 euros a su hija y con 100.000 a su marido. Igualmente, se le priva de la patria potestad de su hija de 3 años y se le prohíbe comunicarse o aproximarse a ella a menos de 500 metros durante 31 años.

