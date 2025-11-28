«Ser putero lo deciden los hombres en base al machismo» La consultora de comunicación Inés Gago disertó sobre la campaña Putero's Academy', que se centra en la demanda de la prostitución

Susana D. Tejedor Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Poner el enfoque en la demanda de la prostitución, «porque sin demanda no hay prostitución», y concienciar contra el consumo de ella fue el punto de arranque de la campaña 'Putero's Academy', una iniciativa de Médicos del Mundo Asturias en colaboración con el Principado de Asturias y la Dirección General de Igualdad que a nadie ha dejado indiferente desde su puesta en marcha. «Queríamos hacer una campaña distinta sobre la prostitución y poner el foco en la demanda, en los hombres que consumen prostitución», contó Inés Gago, consultora de comunicación que mantuvo una entrevista con la periodista de EL COMERCIO Chelo Tuya.

El nombre de esta iniciativa fue tan llamativo que provocó la confusión acerca de la existencia de una academia para puteros. «Es muy curioso cuando íbamos por los centros educativos y muchos creían que existía la academia», pero Gago explicó que en este tema se notó la brecha de género. «Las mujeres pensaban que no era de verdad pero muchos chicos consideraban que existía y que estaría bien apuntarse. Un actor, Félix Corcuera, fue por estos centros interpretando un papel que muchos creyeron real.

Desde el primer momento hubo apoyo institucional pero no tanto de la sociedad. «Da mucho miedo hablar de puteros, de esa realidad que como no se habla de ella, no existe. En algunos lugares nos obligaron a retirar las vallas publicitarias de la campaña», confesó.

'Putero no naces, te haces' es un mensaje central que sugiere que la actitud se construye y, por tanto, se puede cambiar. «Ser putero lo deciden los hombres en base al machismo, por lo que creemos que campañas como éstas sirven para que las generaciones futuras elijan ser puteros o no».

Los últimos informes que existen acerca de la prostitución en España arrojan datos que se elevan a 115.000 mujeres prostituidas y de ellas un 80% en riesgo de trata, resaltó Inés Gago, que a la vez se preguntó: «¿Por qué pasa esto?» En Asturias, según datos de 2023, un total de 1.100 mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución. Hay más cifras que sirven para una honda reflexión: entre el 20-40% de los hombres de este país han pagado a cambio de tener sexo.

'Putero's Academy está sobre todo dirigida a los jóvenes para evitar que se conviertan en futuros consumidores de prostitución. «En las redes sociales muchos aplauden estas actitudes y concluyen que por qué no van a tener derecho a sexo. «¿Cómo educamos para que eliminar estas actitudes sea lo normal?, planteó la consultora. «Hay que dar voz a esas mujeres, empatizar con ellas y ponernos en su piel».